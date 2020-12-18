Игру Cyberpunk 2077 удалили из магазина PlayStation Store

Компания Sony Interactive Entertainment (SIE) отозвала игру Cyberpunk 2077, которая вышла неделю назад, из магазина видеоигр PlayStation Store «до дальнейшего уведомления».

Отмечается, что те, кто уже купил Cyberpunk 2077 для PlayStation, смогут вернуть деньги: «SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя, поэтому мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store», передает «Ведомости».

Также в сообщении уточняется, что клиентам вернут деньги после того, как компания получит подтверждение покупки игры. В компании отметили, что процесс возврата денег может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря – после длинной череды переносов. Действие игры разворачивается в футуристичном городе Найт-Сити, в котором у игрока есть полная свобода действий. Предзаказы на игру оформили 8 млн человек.

Несмотря на задержки, во время которых создатели обещали устранить неполадки, игра вышла со множеством багов. Пользователи сети начали массово публиковать скриншоты и ролики о неудовлетворительной работе игры на консолях уходящего поколения, передает «Игромания». В частности, игроки на PlayStation 4 и Xbox One столкнулись с низким разрешением и непрогружающимися текстурами.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон, однако для разработчиков игр коронавирус стал своего рода золотой жилой.