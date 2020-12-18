Назван главный научный прорыв года

Американский научный журнал Science назвал вакцины от коронавируса главным научным прорывом 2020 года.

«Слияние сил привело науку от нуля к вакцине COVID-19 с революционной скоростью. Никогда еще исследователи так быстро не разрабатывали столько экспериментальных вакцин против одного и того же противника. Никогда еще столько конкурентов не сотрудничали так открыто и часто. Никогда еще так много кандидатов не продвигались к крупномасштабным испытаниям эффективности практически параллельно», – цитирует РИА «Новости» издание.

По версии издания, препараты «разработали и испытали с рекордной скоростью» в разных странах мира. При этом автор материала указывает, что количества доз вакцин будет недостаточно даже для самых богатых стран мира.

Также отмечается, что сомнение в препаратах, производственные проблемы и сбои в цепочках поставок могут помешать проведению всеобщего вакцинирования. Еще одной проблемой могут стать мутации коронавирусной инфекции.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Прививку можно сделать бесплатно и добровольно. Вакцина уже доставлена во все российские регионы. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины.