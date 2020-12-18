Кадыров назвал санкции против него «маразмом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал вопросы, которые задала президенту России Владимиру Путину журналистка ГТРК «Вайнах» Мадина Мусаева.

Кадыров заявил в Telegram, что тема санкций ему интересна тем, какими «критериями» руководствовались, включая в санкционный список «благотворительную и спортивные организации», его семью. Ведь они «даже словом не обмолвились про политику, не говоря уже об их участии в ней». Руководитель региона отметил, что «именно в этом ключе, как выяснилось, интересовалась мнением президента России Владимира Путина и корреспондент из ЧР Мадина Мусаева».

Глава Чечни отметил, что «в санкционные списки попадал и ряд других губернаторов», но «такого предвзятого, избирательного подхода», как к его региону, «еще не было». Кадыров заявил: «В нашем случае дошло до маразма, когда санкции применяются уже повально и распространяются не только против чиновников, но даже в отношении любого случайного человека (за то, что близок к окружению Кадырова), детей, компаний и даже лошадей».

Он также сообщил, что вопрос о его роли «в процессе укрепления отношений» между Россией и «арабским Востоком не был согласован корреспондентом в своей редакции». Однако, «раз он прозвучал», Кадыров решил высказать свое мнению. Он заверил, что «никогда не считал», будто у него «в этом направлении есть большие заслуги».

«Но даже в тех случаях, когда нужно какое-то содействие в решении тех или иных международных вопросов, мы всегда тесно сотрудничаем и советуемся с МИД России. Иначе никак», – заявил он, добавив, что при необходимости «использует свои личные дружеские связи и предлагает помощь в разрешении проблемных ситуаций».

В частности, заявил Кадыров, «так было и в случае с возвращением наших соотечественников из Сирии», граждан Белоруссии из Ливии, членов экипажа танкера «Механик Чеботарев», «журналистов LifeNews с Украины или когда в ОАЭ застряли около 2 тыс. российских граждан». Кадыров заявил, что «в таких случаях, бывает, что нужно использовать имеющиеся личные связи, чтобы ускорить или упростить процесс». «Ну а так МИД РФ и без нас отлично справляется со своими обязанностями», – сказал он.