Британия вслед за США заявила об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

Якобы имевший место запуск Россией противоспутниковой ракеты вызывает беспокойство, так как неверные расчеты могут привести к катастрофе, заявил глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит.

«Россия вновь запустила противоспутниковую ракету: это поведение вызывает глубокую озабоченность. Последствия неверных расчетов и аварий могут быть катастрофичными. Мы продолжаем просить Россию участвовать в диалоге ООН по ответственному поведению в космосе», – написал он в Twitter.

В среду космическое командование США выступило с утверждением, что Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты.

Напомним, в апреле в США уже выступали с аналогичными утверждением. В МИД России подчеркнули, что подобные заявления являются «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Позже Россия обвинила США и другие страны Запада в циничной милитаризации космоса.