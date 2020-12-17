В РФС отреагировали на оценку Путина ситуации с Дзюбой

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал слова президента Владимира Путина на итоговой пресс-конференции о том, что скандал с утечкой в Сеть интимного видео не повлияет на профессиональную карьеру футболиста Артема Дзюбы.

«Дзюбе дали возможность прийти в себя – это правильно. И это пошло на пользу Артему. Так что это не скажется на его профессиональной деятельности, если он будет нормально тренироваться. Если он будет плохо играть и тренироваться, то в сборную его не будут приглашать. А про видео уже все забыли. Дай Бог, чтобы и он про это забыл, и не было таких ситуаций», – передает слова Созина РИА «Новости».

Согласился с президентом и народный артист РСФСР Михаил Боярский, отметив, что влияние подобных ситуаций на профессиональную карьеру подло по отношению к спортсмену. «Я согласен с президентом не только по вопросам Дзюбы, но и по всем остальным тоже… Конечно, это никакого отношения не имеет к профессиональной деятельности, и я поддерживаю президента в его довольно, скажем так, мягких высказываний по поводу Артема», – прокомментировал артист

В свою очередь директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что солидарен с главой государства в оценке ситуации с Дзюбой. По его словам, «необходимо понимать моральный аспект» инцидента, поскольку человек, разметивший видео, не имел право на это. «Моя позиция заключается в том, что надо найти этих людей, кто это разместил, потому что это вмешательство в личную жизнь. Второе – никакого закона Артем не нарушал, поэтому наказывать его было не за что», – сказал Запашный.

В четверг в ходе ежегодной пресс-конференции Путин прокомментировал ситуацию с частным видео Дзюбы, сказав, что влезать в личную жизнь – недостойно нормального общества. «Для него и для людей, которые живут публичной жизнью – это хороший урок. Есть определенные общие правила, лучше их придерживаться», – отметил президент.