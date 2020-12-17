Глава СПЧ после внесения правок в закон об иноагентах: Баланс найден

Ущемления прав и свобод граждан в законопроекте об иностранных агентах, особенно после внесения поправок, нет, баланс найден, заявил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев.

Фадеев заявил на заседании комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, что «очень важно, что быстро была налажена очень эффективная и продуктивная работа с Госдумой», передает РИА «Новости».

«И общественники, и законодательная власть выступили в таком эффективном тандеме. Второе – какая идея была главная для Совета: естественно, чтобы этот законопроект не нарушал права человека, чтобы не было ущемления прав и организаций тех лиц, которые будут признаны иностранными агентами. Чтобы не было дискриминации (...) Таким образом, лично я не вижу каких-то потенциальных ущемлений прав человека в этом законопроекте, тем более с принятыми поправками», – сказал он.

По его словам, очень важно, чтобы было реализовано и право граждан на информацию: если какие-то организации, физические лица работают на иностранные деньги, то все-таки важно, чтобы российские граждане об этом знали, это принципиальное основание для этого законопроекта.

«На мой взгляд, этот баланс найден. И что касается меня, то я, как глава Совета, не вижу здесь ущемления прав и свобод российских граждан», – подчеркнул глава СПЧ.

Ранее на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека было принято решение о доработке законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иностранных агентов.

8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы.

Перед этим проект закона полностью поддержали в Общественной палате. Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что ограничения для НКО-иностранных агентов не должны распространяться на здравоохранение, соцподдержку, культуру и спорт.

Между тем комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента одобрить проект о штрафах за нарушения освещения деятельности НКО и физлиц, признанных иностранными агентами.