Власти Башкирии отчитались о выплатах пожаловавшейся Путину женщине

Жительница Башкирии Альгиза Туктарова, которая пожаловалась президенту Владимиру Путину на невыплаты детских пособий, получила их в срок, ее вопрос был про дополнительные выплаты, сообщили в пресс-службе главы региона.

Женщина рассказала главе государства, что в ноябре и декабре не получила выплаты на девятимесячного ребенка. По ее словам, эти деньги для нее являются единственным средством к существованию. После обращения женщины к президенту глава республики Радий Хабиров поручил разобраться с выплатами во всем регионе, передает РИА «Новости».

«Пенсионный фонд по региону сообщил, что Альгиза Туктарова из Кумертау все положенные ей выплаты получила в срок. По словам девушки, она прочла в интернете, что будут дополнительные выплаты на детей. Про это она и спрашивала. Все действующие выплаты, повторюсь, она получила вовремя и в полном объеме. Вопрос с нашей стороны решен», – сообщила министр семьи Башкирии Ленара Иванова.

В ходе пресс-конференции Путин заявил, что в связи с ростом безработицы власти существенно повысили пособия для семей с детьми.

Напомним, в ходе послания президента Федеральному Собранию в начале 2020 года Путин заявил о новых мерах поддержки российских семей. Общая сумма маткапитала теперь составляет около 616 тыс. рублей, семьи получили возможность получить часть маткапитала после рождения первенца – 466 тыс. рублей, а если в семье уже есть ребенок, то при рождении второго – сразу все 616 тыс. рублей.

С 2019 года в России действует закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям: при рождении третьего и последующего ребенка государство берет на себя обязательства по выплате части задолженности в размере 450 тыс. рублей. Повышенное внимание государство уделило семьям с детьми в период пандемии коронавируса. Президент объявил о трехмесячных выплатах всем семьям в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет, дважды разовое пособие в 10 тыс. рублей получили все семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Кроме того, расширены меры поддержки родителей, которые оказались временно безработными.

Также Путин заявил о досрочном запуске программы выплат малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. Ежемесячное пособие в размере около 5,5 тыс. рублей родители начали получать с 1 июня. Также увеличено в два раза ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет до 6,7 тыс. рублей.