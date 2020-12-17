Верховный суд разъяснил, какие автомобильные номера считаются фальшивыми

Автомобильный государственный номер с любым искажением, которое препятствует его правильному прочтению, может считаться подделкой, сообщил пленум Верховного суда России.

«Подделкой государственного регистрационного знака признается изготовление такого знака в нарушение установленного законодательством о техническом регулировании порядка либо внесение в изготовленный знак изменений, искажающих нанесенные на него символы и допускающих иное прочтение государственного регистрационного знака», – передает сообщение суда ТАСС.

Как пояснили в суде, номер может быть изменен посредством выдавливания или механического удаления символа, подчистки и подкраски. Также отмечается, что к случаям использования поддельного регистрационного знака относятся установка в целях совершения преступления либо облегчения его совершения, а также управление в этих же целях автомобилем с установленным на него поддельным номером. В суде напомнили, что подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы ( на срок до 360 часов), либо исправительные работы (до года). Также нарушителям может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в России решили запустить аукцион по продаже «красивых» регистрационных знаков на автомобили. Реализация инициативы планируется с 1 января 2021 года.

В январе в Челябинске мужчину лишили водительских прав из-за фальшивых автомобильных номеров.