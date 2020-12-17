Путин сказал, где граница между свободой слова и оскорблением верующих

Россия изначально складывалась как многоконфессиональное государство, у нас сложилась культура взаимодействия между представителями разных народов, поэтому здесь не возникают такие проблемы с оскорблением чувств верующих, как это происходит в Европе, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря.

Путин, отвечая на вопрос о том, где находится граница между свободой слова и оскорблением верующих, сказал, что «там, где начинается свобода другого человека, заканчивается твоя свобода».

Он указал, что позволяющие себе оскорбления в адрес верующих люди должны понимать, что на это будет ответная реакция, которая, однако, не должна быть агрессивной – во всех мировых религиях нет намека на агрессию.

Таким образом, борьба за права верующих не должна быть направлена на лишение человека жизни.

Россия складывалась как многоконфессиональное государство, в стране сложилась культура взаимодействия между представителями разных религий, между верующими и атеистами.

Он отметил, касаясь вопроса террористических атак в Европе, что там представители ислама составляют лишь около 10% населения, как правило, это эмигранты. В России представители разных конфессий живут в своей стране, у них нет другой Родины. Потому там проект мультикультурализма потерпел фиаско, развалился, а в России он складывался сам по себе веками.

«У нас, слава богу, никто и не допускает таких оскорбительных выпадов в отношении представителей тех или иных конфессий. Надеюсь, и очень прошу всех вас об этом, чтобы этого никогда и не было. Потому что это будет разрушать нашу страну изнутри. Мы не можем себе этого позволить», – подчеркнул он.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.