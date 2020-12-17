Из квитанций ЖКХ в Москве решили убрать добровольное страхование жилья

В Москве из квитанций за жилищно-коммунальные услуги исчезнет строка о добровольном страховании жилья, рассказали в департаменте городского имущества.

«С 2021 года москвичи будут заключать договоры страхования жилья непосредственно со страховыми компаниями без участия города. Правительство Москвы решило не проводить отбор страховых компаний для дальнейшего участия в городской программе страхования жилья. Продолжать ее с нового года не планируется», – передает РИА «Новости» сообщение департамента.

Уточняется, что программа страхования жилья действовала в Москве с 1995 года. Как подчеркнули в департаменте, она оправдала себя, сформировав за 25 лет комплексную систему жилищного страхования. За время реализации программы было урегулировано более 205 тыс. страховых случаев, сумма выплат по которым составила почти 4 млрд рублей.

В августе 2019 года в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, региональные власти сами смогут разработать программы по страхованию с учетом климатических и территориальных особенностей.