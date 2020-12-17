Ростех анонсировал первый полет Ил-114-300 с новым фюзеляжем

Первый полет регионального турбовинтового Ил-114-300 с новым фюзеляжем состоится в 2021 году. Накануне был совершен первый полет обновленной версии самолета, в котором использовался планер от предыдущей версии, но при этом было установлено новое оборудование, авионика и двигатели, сообщили в Ростехе.

«Полностью новый серийный образец собирается на серийном заводе в Луховицах, находится в высокой степени готовности. В соответствии с графиком, его первый полет состоится в следующем году. Для ускорения реализации программы Ил-114-300 и прохождения сертификационных процедур для создания опытного образца с новыми системами был использован фюзеляж из ранее изготовленного задела. Кроме фюзеляжа в этом самолете нет ничего от предыдущей модели. То есть, по сути, это совсем другой самолет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы госкорпорации.

В среду самолет Ил-114-300 совершил первый полет. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

Разработчиком самолета является Авиационный комплекс имени Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе госкорпорации «Ростех»)».

Ил-114-300 – самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно.