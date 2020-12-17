Журналисты рассказали об условиях допуска на пресс-конференцию Путина

Журналистов, пришедших на большую пресс-конференцию президента Владимира Путина в московский Центр международной торговли в масках, попросили снять их и надеть новые, рассказали участники пресс-конференции.

«Попросили менять маски, проходя из фойе в зал. Просят снимать одноразовую в фойе и вытаскивать новую. Перчатки не требуют», – цитирует «Ридус» корреспондента радио «Говорит Москва» Евгению Волгину.

Администраторы центра подготовили несколько коробок со средствами защиты на случай, если у кого из журналистов не окажется с собой запасных масок, добавила она.

В этом году пресс-конференция Путина проходит в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли. Они будут задавать вопросы Путину по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.