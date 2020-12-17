Путин отреагировал на расследования о его частной жизни

Президент Владимир Путин назвал расследования о его частной жизни и близких людях «компиляцией, которую невозможно читать».

Журналист во время пресс-конференции задал вопрос о расследованиях про дочь Путина, его бывшего зятя предпринимателя Кирилла Шамалова и других близких президенту людей.

Глава государства заявил, что в этих материалах «навалено все в одну кучу», а также указал на то, что в расследовании постоянно говорится о «зяте Путина», а в конце указано, что все-таки «бывший зять».

Путин также напомнил, что компания, о которой говорится в материалах, частная, там нет «ни одной акции государства». «Элитам не запрещено иметь активы за рубежом в отличие от чиновников, и деньги там – частные», – пояснил Путин, напомнив, что запрет иметь финансовые активы за границей распространяется на госслужащих.