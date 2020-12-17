ОНФ проведет онлайн-марафон по итогам пресс-конференции Путина

Общероссийский народный фронт проведет 17 декабря онлайн-марафон по итогам Большой пресс-конференции президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

Сразу после окончания пресс-конференции президента в студии МЕДИА.ОНФ сопредседатели ОНФ, члены Центрального штаба и эксперты Народного фронта обсудят наиболее актуальные политические заявления, социально-экономические темы, которые затронет Путин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Модераторами дискуссии выступят: куратор проекта ОНФ «Путешествуем по России», телеведущий и журналист Денис Полунчуков и куратор проекта ОНФ «Прямая линия. Продолжение» Юлия Зимова.

Откроет дискуссию руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Онлайн-марафон будет транслироваться на официальном сайте ОНФ, на платформе media.onf.ru и в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.