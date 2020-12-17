Школы Амурской области по нацпроекту получили автобусы для детей В России за сутки выявили 28,2 тыс. случаев коронавируса Полиция Москвы начала проверку из-за угроз Поклонской 17 декабря 2020, 11:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники полиции начали проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах причинения тяжкого вреда, сообщил источник в правоохранительных органах. «В полицию обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая заявила, что неизвестные занимаются незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни. Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. По данному факту проводится доследственная проверка», – сообщил источник ТАСС.

