Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 17 декабря 2020, 06:30 Текст: Антон Антонов

Облачная погода с мокрым снегом и гололедицей ожидается в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики. Днем в Москве и Подмосковье температура может подняться до двух градусов тепла, ночью в столице похолодает до четырех градусов мороза, по области – до шести градусов мороза. По данным Гидрометцентра, днем в Московском регионе возможны снег и мокрый снег, местами гололедица. Скорость юго-западного ветра в четверг не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 750 мм ртутного столба, передает ТАСС.

