Парламент Молдавии снял ограничения на трансляцию российских телеканалов

Парламент Молдавии проголосовал во втором чтении за поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг, которые создают возможность для возврата в полном объеме телевизионных и радиопрограмм из России.

«Поправки [в кодекс] одобрены 53 голосами [из 101] во втором и окончательном чтении», – объявила председатель законодательного органа Зинаида Гречаная, передает ТАСС.

Ранее в среду парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении закон о функционировании языков в стране и вернул русскому языку статус языка межнационального общения.

Соответствующие поправки были одобрены в первом чтении 3 декабря. Избранный президент республики Майя Санду заявила, что поправки якобы направлены на раскол общества.