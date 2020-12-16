Россия и Белоруссия обсудили условия поставок газа в 2021 году

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер обсудил в среду условия поставок российского газа в Белоруссию с 1 января 2021 года с чрезвычайным и полномочным послом республики Владимиром Семашко и министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем.

Стороны «обсудили условия поставок российского газа в Белоруссию и его транзита по территории республики с 1 января 2021 года», передает ТАСС.

Напомним, контракт на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики между Газпромом и «Газпром трансгаз Беларусь» действует до конца 2020 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о погашении Минском долга перед Россией за газ.