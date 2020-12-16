Благотворительный концерт акции «Мы вместе» пройдет в Калининграде

Благотворительный концерт акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ пройдет 16 декабря в Кафедральном соборе в Калининграде.

Присоединиться к просмотру онлайн смогут все жители страны: на сайте мывместе2020.рф или в сообществе «Добро в России. МыВместе» во «ВКонтакте». Начало концерта – в 20:00 (по мск), сообщается в Telegram-канале проекта.

Калининградский симфонический оркестр под руководством дирижера Филиппа Чижевского исполнит последнее произведение Людвига ван Бетховена – симфонию № 9. В концерте примут участие сводный хор Калининградской области и артисты театра хоровой музыки Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке.

Мероприятие посвящено врачам, волонтерам, сотрудникам колл-центров и социальных учреждений, которые с конца марта участвуют в борьбе с распространением COVID-19.