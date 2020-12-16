В Общественной палате оценили значение социальной рекламы в интернете

«Социальная реклама меняет не только жизнь людей – она меняет их культуру, создает в стране ту самую атмосферу, которая необходима для формирования гражданского общества», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Артем Метелев. Так он прокомментировал итоги расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике, посвященного вопросам поддержки социальной рекламы в интернете.

«Социальная реклама в интернете для продвижения общественно-значимых проектов имеет колоссальное значение. Наиболее ярким примером является поддержка сетевыми информационными порталами акции #МыВместе, благодаря чему началось массовое участие волонтеров в помощи пожилым людям, врачам и некоммерческим организациям», – рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.

В среду в Госдуме прошло расширенное заседание Комитета по информполитике, информационным технологиям и связи, которое было посвящено новым подходам к развитию социальной рекламы в интернете. Участники заседания отметили – всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе (стартовавшая в марте кампания по адресной поддержке медиков и пожилых и маломобильных граждан во время пандемии COVID-19) получила очень серьезную поддержку именно благодаря продвижению в Сети.

«Благодаря более чем 300 тысячам упоминаний об акции в интернете возраст волонтеров повысился до 34 лет, при том, что аудитория 30+ крайне редко участвует в волонтерском движении, – рассказал Метелев. – Кроме того, волонтерам удалось собрать около 2 млрд рублей на помощь больницам и социальным учреждениям, закупку средств индивидуальной защиты и привлечь тысячи компаний, которые пожертвовали 40 тысяч тонн самых разнообразных бытовых товаров для 4,5 млн человек». В итоге, благодаря широкому освещению акции, удалось помочь уже 4 млн граждан и собрать больше 1,7 млрд рублей пожертвований, отметили участники заседания.

«Социальная реклама меняет не только жизнь людей, она меняет их культуру и привычки, – констатировал собеседник. – Благодаря такой рекламе за последние пять лет отношение Россиян к волонтерскому движению изменилось в два раза: в 2013 году только 40% считали, что деятельность волонтеров полезна и правильна, а сегодня – уже почти 90%. Волонтерство стало социально одобряемым поведением, поэтому миллионы людей стали в нем участвовать и помогать другим миллионам людей. Это создает в стране ту самую здоровую атмосферу, которая необходима для формирования гражданского общества».

Но, как отметили законодатели и эксперты, участвовавшие в заседании профильного комитета – при всей очевидной значимости и пользе социальной рекламы, инициаторы ее продвижения сталкиваются с трудностями при размещении в Сети. Ведь бюджетов на закупку эфирного времени или баннеров у инициаторов таких проектов как правило нет. Действующий закон «О рекламе» закрепляет квоты на размещение социально значимых объявлений на телевидении, однако в отношении интернет-ресурсов аналогичных норм нет. По мнению участников заседания комитета Госдумы, назрела необходимость устранения соответствующих пробелов в законодательстве.

«Есть определенные точки роста, вопросы, которые нужно решать, – подчеркнул Метелев. – Необходимо понять, как не допустить мошеннической социальной рекламы, сформулировать понятные критерии и обеспечить свободный доступ к рекламе для тех НКО, которым есть, что предложить. Уверен, в скором времени это будет отрегулировано».