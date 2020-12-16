Ученый рассказал о необратимых поражениях легких у переболевших коронавирусом

Тяжелое течение новой коронавирусной инфекции, особенно у пожилых людей, вызывает необратимые поражения легочной ткани, заявил ведущий специалист Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им Гамалеи Федор Лисицын.

«Необратимые изменения, да, к сожалению, это так. Тяжелые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани. У пожилых людей регенерация легочной ткани [развита] в очень слабой степени и тут уже приходится признать, что это необратимо – фиброз легочной ткани после COVID-19», – передает ТАСС слова Лисицына в эфире телеканала «Россия-24».

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 26509 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 17,8% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 2734454 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2176100 человек, из них 26490 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксированы 596 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 48564 человек.

Накануне, 15 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26689. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 180.