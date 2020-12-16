Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».

Помещение, где сейчас размещается театр, – часть Гостиного Двора, памятника истории и культуры ХVIII века. Это одна из первых крупных торговых построек города-крепости Оренбург, выполненная в стиле петровского барокко, сообщает национальныепроекты.рф.

В этом здании театр располагается с 1960 года. На средства нацпроекта проведены его реставрация, капитальный ремонт внутренних помещений и техническое переоснащение. Отреставрированы фасад и кровля, заменены окна и двери, внешний облик театра приведен в первозданный исторический вид. Внутри театра заменены аварийные участки перекрытия, проложены новые инженерные коммуникации, реализованы решения по индивидуальному авторскому дизайн-проекту интерьеров зрительного зала на 172 места, фойе и игрового зала. Полностью заменено сценическое и технологическое оборудование, смонтирована трансформируемая сцена, что позволит организовать постановочный процесс на новом, современном уровне.

Помимо этого, смонтированы системы вентиляции и кондиционирования, обновлен гардероб. Расширены и отремонтированы помещения гримерных, вспомогательные театральные службы и мастерские.

Пока шел ремонт, театр проводил спектакли в залах Областного татарского драматического театра имени Файзи и в малом зале Оренбургской областной филармонии. Вернуться на родную сцену коллектив рассчитывает 26 декабря.