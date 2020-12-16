Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

Индекс Мосбиржи рос на 0,36% и достигал 3259,89 пункта, а индекс РТС – на 0,64%, до 1399,42 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.04 индекс Мосбиржи находился на отметке в 3272,92 пункта (+0,76%). Индекс РТС торговался на уровне 1405,99 пункта (+1,12%).