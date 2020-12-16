В России расширили перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе, сообщила пресс-служба кабмина.

«Новое постановление правительства позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга - сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждениях», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Сейчас соцработникам необходимо оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами в больнице. В сообщении подчеркивается, что речь идет о пациентах, проживающих в специализированных учреждениях.

«Как правило, они не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи социального работника. В случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимо постоянное присутствие помощника и уход», – сообщили в пресс-службе кабмина.