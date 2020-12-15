Дания ввела жесткие ограничения по коронавирусу

Власти Дании решили распространить ограничительные меры по коронавирусу на всю территорию страны с 16 декабря, сообщил министр транспорта королевства Бенни Энгельбрехт.

Энгельбрехт сообщил в Facebook, что ситуация в Дании «стала серьезной», коронавирус продолжает распространяться, «число зараженных слишком высоко, количество госпитализаций растет», передает РИА «Новости».

«Мы распространяем частичный локдаун на всю страну. Это означает, что это касается и Южной Ютландии», – добавил министр.

Ограничения вступают в силу с 16.00 среды по местному времени (18.00 мск). Меры, которые ранее были введены на территории 69 муниципалитетов королевства, касаются школьников с пятого класса и студентов – они отправляются на дистанционное обучение.

«Учреждения культуры будут закрыты. Это касается ресторанов, кафе и баров, за исключением режима работы на вынос. Работодателям рекомендуется отправить максимальное число служащих на удаленную работу», – написал Энгельбрехт.

Главной рекомендацией для всех жителей королевства остается максимально возможное нахождение дома и минимизация контактов.

Ранее сообщалось, что Германия собирается не позднее 16 декабря ввести жесткий карантин из-за коронавируса.

Также стало известно, что в Британии выявили быстро распространяющийся тип коронавируса. Общенациональный карантин там ввели в октябре, позже его заменили новой трехуровневой системой ограничений.