Адвокат Сафронова не подтвердил получение им денег за передачу гостайны за рубеж

Защита советника главы госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова не может подтвердить информацию о получении им средств за передачу секретных сведений иностранной спецслужбе, заявил адвокат журналиста Дмитрий Катчев.

«Следствие не знакомило нас с материалами, в принципе подтверждающими передачу им секретных сведений иностранным спецслужбам, тем более – с доказательствами получения за это денег. Сафронов не признает вину в госизмене, его позиция не менялась с начала его уголовного преследования. Информацию, имеющуюся в СМИ, о получении Сафроновым денег за госизмену, я не могу никак прокомментировать, мне неясен источник этой информации», – цитирует ТАСС Катчева.

Напомним, Путин рассказал, в чем именно обвиняют советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста нескольких крупных российских изданий Ивана Сафронова.

Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину тот признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Газета «Коммерсант» в июле утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР.

Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге.