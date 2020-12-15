Главам регионов поручено следить за выдачей бесплатных лекарств от COVID

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов тщательно следить за обеспечением бесплатными лекарствами от коронавируса.

«Крайне важно, чтобы все они вовремя получали лекарства. Прошу региональные власти за этим тщательно следить», – сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей. «Сейчас таких пациентов большинство», – сказал премьер-министр.

Мишустин напомнил, что кабмин уже выделял на закупку лекарств более 5 млрд рублей. По его словам, дополнительно будут направлены еще почти 2,8 млрд рублей, решение уже принято. Лекарствами обеспечат еще не менее 350 тыс. человек с коронавирусом.

«Мы вышли на очень важный этап в борьбе с распространением коронавирусной инфекции – начали масштабную вакцинацию наших граждан по всей стране. Чтобы провести ее эффективно, разработан график поставки препарата в регионы. В правительство предоставлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех 85 субъектов страны», – добавил глава правительства.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины.