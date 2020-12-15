Нарушителям коронавирусных мер пригрозили штрафами из-за данных в соцсетях

Московские инспекторы могут выписывать штрафы за нарушения мер по COVID на основании опубликованных в Сети видео и других материалов, заявил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Данчиков заявил в эфире Первого канала, что «любая информация – фото, видео, в том числе из соцсетей – могут быть началом для административного расследования», передает РИА «Новости».

После этого «собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия».

Отмечается, что только около 10% столичных предприятий нарушают ограничения по COVID-19, большинство заведений и предпринимателей ведут себя добросовестно.

«Злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы», – добавил он.

Данчиков указал также, что ограничительные меры по коронавирусу в Москве обсуждались и выработаны вместе с предпринимателями – «с рестораторами, владельцами баров, кафе».

«И тут на карту – и здоровье, и жизнь людей – посетителей этих заведений, или экономическое благополучие конкретных кафе и ресторанов», – подчеркнул он.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин назвал условия введения новых ограничений.