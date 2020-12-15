Учитель запер ребенка в тумбочке в волгоградской школе

Департамент образования Волгограда начал проверку после заявления мамы школьника о том, что учитель не выпускала ее сына из тумбочки в классе, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее издание v102.ru сообщало, что в ноябре 14-летний школьник на перемене залез в тумбочку в классе, где хранится хозинвентарь, а когда начался урок, учитель не давала ему оттуда выйти на протяжении 40 минут, назвав Диогеном в бочке. Мама ученика пожаловалась на действия педагога в департамент образования.

«Департамент проводит проверку по заявлению родителя. По результатам проверки виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии.

Ранее ранившего учительницу петербургского школьника отправили в психиатрическую больницу.