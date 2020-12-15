Контрольную по истории запланировали ввести перед ОГЭ и ЕГЭ

Написание контрольной работы по истории может стать обязательным условием допуска школьников к ОГЭ и ЕГЭ, следует из концепции преподавания в школах учебного курса «История России».

Концепция была утверждена решением коллегии Минпросвещения в октябре, передает ТАСС.

Указывается, что «Минпросвещения России и Рособрнадзору совместно с РИО и Ассоциацией учителей истории и обществознания необходимо выработать план действий по постепенному внедрению обязательной проверки учебных достижений по истории России у всех выпускников на уровнях основного общего и среднего общего образования».

При этом «в качестве пилотного проекта целесообразно введение для всех выпускников обязательной контрольной работы, имеющей статус допуска к ГИА (государственной итоговой аттестации)».

Отмечается, что в профессиональном сообществе уже много лет обсуждается вопрос об итоговой аттестации по истории России. В данный момент историю в качестве предмета по выбору для сдачи ЕГЭ выбирает примерно каждый пятый выпускник, «в будущем необходимо проводить анализ результатов государственной аттестации, чтобы принимать меры по их совершенствованию».

Представленная концепция является частью комплекта концептуально-нормативных материалов, которые определяют основы изучения отечественной истории в российских школах. Документ дополняет положения концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 2014 года и развивает их применительно к реальной учебной практике, отмечается в концепции.

Ранее в России отказались от идеи обязательного ЕГЭ по иностранному языку.