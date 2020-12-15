Тела пропавших охотников нашли в Иркутской области

Два охотника, которые пропали более двух недель назад, найдены в тайге мертвыми, заведено уголовное дело, сообщил региональный СК.

Два охотника 25 и 29 лет, отправившиеся в тайгу на севере Иркутской области 21 ноября, были объявлены без вести пропавшими, после того как более двух недель не выходили на связь с родными. Следователи СК совместно с сотрудниками полиции и МЧС вылетели на вертолете к предполагаемому месту их нахождения – в 500 км от города Бодайбо. 9 декабря следственно-оперативная группа обнаружила тела молодых людей с огнестрельными ранениями.

«По данному факту Бодайбинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, ранее медведь «помог» отыскать заблудившихся в тайге россиян.