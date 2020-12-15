Убийцу девяти человек приговорили к смертной казни в Японии

Токийский суд признал виновным 30-летнего Такахиро Сираиси в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни.

Суд постановил, что вменяемость молодого человека подтверждена в ходе медицинских освидетельствований, а значит, он является ответственным за совершенные им действия, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо. Помимо жестоких убийств Сираиси также признали виновным по статьям в расчленении тел своих жертв и хранении их останков.

Серия зверских убийств, совершенных за два месяца молодым человеком, потрясла Японию в 2017 году. Тогда Сираиси проживал в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио. Общественный резонанс вызвало и то, что преступления были раскрыты случайно: брат пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с преступником, в которой, в частности, девушка обсуждала с ним возможность совершения самоубийства и искала кого-то, кто хотел бы сделать это вместе с ней. Это навело полицию на след преступника.

Во время обыска в квартире у подозреваемого были обнаружены головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. Вскоре он признался в совершении убийств, добавив, что «убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто». Полиции понадобилось провести анализ ДНК, чтобы выяснить имена всех жертв.

Из девяти убитых восемь – девушки из разных префектур Японии от 15 до 26 лет. Как удалось выяснить следствию, не все они собирались совершить самоубийство. Широкий общественный резонанс вызвало и то, что в Японии, которую принято считать безопасной страной, могли незаметно исчезнуть и стать жертвами убийцы девять человек за два месяца, а также то, что все убийства и последующие расчленения трупов происходили в обычной городской квартире и не привлекли внимания соседей.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранителям удалось задержать предполагаемого маньяка по прозвищу Казанский душегуб. По данным прессы, жертвами маньяка в основном становились женщины в возрасте от 80 до 90 лет. Мужчина представлялся им сотрудником социальных служб, заходил к ним в дом, душил старушек и забирал у них деньги.

В результате следственных действий установили подозреваемого, им оказался 38-летний житель Казани Радик Тагиров. По данным СК, убийства совершались в период с 2011 по 2012 год на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Тагиров не смог вспомнить точное число своих жертв.