В России составили рекомендации для туротрасли в зимний сезон

Ростуризм и Роспотребнадзор подготовили рекомендации для туристической отрасли в зимний сезон в условиях пандемии, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что россиянам стоит учитывать информацию об ограничениях в различных регионах страны и обратить внимание на новые зимние чартерные направления, передает ТАСС.

«По опыту летней кампании, когда отрасль и туристы ответственно отнеслись к вопросам безопасности, удалось избежать вспышек заболеваемости даже в самый высокий период. К зимнему сезону Ростуризм совместно с Роспотребнадзором также разработали рекомендации для туристической отрасли», – сказал Чернышенко.

По его словам, при планировании поездок необходимо учитывать запреты на развлекательные мероприятия и работу общепита в некоторых регионах из-за коронавируса. Вице-премьер подчеркнул, что только в этом случае новогодние каникулы будут комфортными, праздники принесут массу удовольствий, и «мы сможем спокойно планировать предстоящий весенне-летний сезон».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что среди россиян вырос интерес к внутреннему туризму, в том числе благодаря правительственным мерам поддержки, однако инфраструктуры в стране пока не хватает.