Сотрудница сгоревшего в Башкирии пансионата спасла троих постояльцев

Сотрудница пансионата в Башкирии, при пожаре в котором погибли 11 человек, успела спасти троих постояльцев. Она вывела их через окно, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В пожаре погибли семь мужчин и четыре женщины. Спасенные – трое мужчин и женщина – сотрудница [пансионата]. Сотрудница услышала звук сработавшего пожарного извещателя и приняла меры по спасению. С ее слов, спасала [через] окно. Один из спасенных мужчин сейчас находится в больнице», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что пожилые постояльцы дома престарелых погибли при крупном пожаре в башкирском селе Ишбулдино Абзелиловского района, всего жертвами стали 11 человек. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. В МЧС рассказали, что пансионат не был оборудован системами пожаротушения.