«Зеленая альтернатива» предложила давать скидки на бензин за сдачу старых батареек

Лидер «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов призвал развивать работу обменных экологических программ в России. В частности, он считает необходимым поддерживать инициативы магазинов, где появляются специальные пандоматы, куда люди в нужные ячейки сбрасывают различный вид пластика и взамен получают эквивалентную сданному объему скидку в виде чека.

Хвостов отметил, что развитие такой инициативы поддержит россиян в непростой экономический период. «И ведь возможны другие сценарии, позволяющие повышать количество собранной использованной пластмассы для вторичной переработки. Акцент нужно делать главным образом на ней, потому что именно из этого заполонившего страну материала можно изготовить практически все. Только вдумайтесь, из сигаретных фильтров можно производить мебель, что на первый взгляд может показаться утопией», – говорится в сообщении на сайте «Зеленой альтернативы».

«Окурки – один из самых распространенных видов мусора, до 680 млн тонн которого ежедневно попадает в окружающую среду. (...) В некоторых городах Китая, например в Сюйчане, человеку, принесшему 30 сигаретных бычков, выдают куриное яйцо. (...) На одном из пляжей Барселоны за стакан окурков бесплатно выдают напиток. (...) В той же КНР местные умельцы придумали способ выведения из окурков экстракта, способного защищать водопроводные трубы от коррозии. Во Франции нашли более изощренный способ применения бычков – перерабатывать их в мебель. Усовершенствовав способ извлечения целлюлозы из фильтров, сотрудники компании «MeGo» смогли изготавливать материал для производства предметов быта и уличной мебели», – привели примеры в «Зеленой альтернативе».

По мнению Хвостова, обменные программы являются очень эффективным способом приобщения граждан к осознанному образу жизни и развитию в стране вторичного производства. «В прошлом году в нескольких микрорайонах Кирова за батарейки выдавали конфеты. Всего за два первых дня люди сдали свыше 400 использованных батареек. Почему так нельзя сделать по всей стране? Почему нельзя взять и выдавать народу, скажем, скидку на бензин за пятилитровую тару, наполненную старыми аккумуляторами? Или заменить батарейки каким-то эквивалентным объемом ПЭТ-бутылок. А если начать выдавать новые одноразовые маски и перчатки в обмен на правильно утилизированные старые, проблема с данными медицинскими отходами, захламившими всю страну в период пандемии, наконец, сдвинется с мертвой точи», – уверен лидер «Зеленой альтернативы».

«Если об увеличении вторичного использования пластика уже говорит глава государства, значит, действительно пора этим заняться. А экологичные обменные программы – один из реально оправданных методов повышения объемов повторного применения пластмассовых отходов. Время болтать давно прошло, начинать делать нужно было еще вчера», – заключил Хвостов.

Ранее партия «Зеленая Альтернатива» предложила разработать национальный проект по строительству экологичных домов из переработанных пластиковых отходов и предоставлять такую жилплощадь малоимущим.