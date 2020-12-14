В Госдуме всех депутатов-единороссов призвали стать волонтерами на время пандемии ЕР предложила стимулировать трудоустройство потерявших работу из-за COVID-19 «Единая Россия» предложила дополнительно поддержать беременных 14 декабря 2020, 19:27 Текст: Ксения Панькова

«Единая Россия» предлагает ввести дополнительные меры поддержки беременных женщин, в частности увеличить размер пособия за постановку на учет на раннем сроке, сообщила модератор Социального онлайн-форума «Единой России», депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина. Депутат в ходе социального онлайн-форума «Единой России» объяснила, что «если беременные встают на учет в женскую консультацию до 12 недель, им положена единовременная выплата, чуть больше 600 рублей». «Как мать двоих детей могу сказать, что этих денег категорически не хватит для того, чтобы пройти все анализы, купить качественные продукты питания и многое из того, что требуется беременной и ее еще не рожденному ребенку. Предлагаю рассмотреть возможность увеличения этого пособия хотя бы для тех женщин, чей доход ниже регионального минимума», – приводятся на сайте «Единой России» слова Пензиной. Ранее «Единая Россия» предложила разрешить расходовать средства маткапитала на оплату частных детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями.

