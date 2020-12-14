«Единая Россия» предложила расширить возможности использования маткапитала

«Единая Россия» предлагает разрешить расходовать средства маткапитала на оплату частных детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, сообщила модератор Социального онлайн-форума «Единой России», депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина.

«В таких садах применяется так называемое домашнее обучение, и интерес к ним огромен, особенно в условиях пандемии. Полагаем, что было бы справедливым предусмотреть оплату таких садов, открытых индивидуальным предпринимателями. Просим рассмотреть такую возможность», – сказала Пензина на социальном онлайн-форуме «Единой России», говорится на сайте партии.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что попросит фракцию ЕР в Госдуме ускорить принятие проекта закона, дающего возможность погасить жилищные займы за счет материнского капитала, в том числе выданного из фондов регионов.