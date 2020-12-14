Эксперт: «Единая Россия» в период пандемии пришла на помощь самым уязвимым слоям населения

Оказалось, что «Единая Россия» – единственная из всех крупных партий, которая участвует в борьбе с последствиями распространения коронавируса, она прямо причастна по устранению последствий пандемии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя итоги первого Социального онлайн-форума «Единой России».

«Сейчас социальная повестка – самая востребованная в стране. И за последние полгода «Единой России» невольно удалось захватить информационную повестку», – считает руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев. Политолог пояснил, что партия сумела добиться результата благодаря тому, что поддержала все виды добровольческого движения, в том числе развозку лекарств, продуктов и оказания другой необходимой помощи представителям самых уязвимых слоев населения.

«Другое направление – это инициирование множества законов для социальной поддержки тех людей, которые больше всего страдают от пандемии», – сказал эксперт.

Гусев добавил, что состоявшийся в понедельник социальный онлайн-форум «Единой России» превратился в важный этап развития добровольческого движения в стране. «На этом форуме подробно обсудили проблемы волонтерства, методы оказания помощи медикам и даже семьям медиков», – подчеркнул эксперт.

На форуме прозвучали практические предложения, в частности, призыв страховать учителей на случай заражения COVID-19 на работе, а также расширить возможности использования маткапитала на социально важные направления. «И такие новшества будут особенно востребованы среди избирателей. Как и все партии, «Единая Россия» уже начала готовиться к выборам в Госдуму. Теперь все вольно или невольно воспринимается через призму электоральной повестки, в том числе и такие форумы, хотя само по себе движение волонтеров возникло по зову сердца самих добровольцев. Но на сегодня ЕР уже есть что показать в этом смысле. Поэтому этот форум превратился в важный этап на пути к ее победе на выборах», – уверен Гусев.

Что касается предложения президента Владимира Путина провести единороссам аудит в рядах партии, то эксперт уверен: это позволит наградить тех, «кто причастен к победе над пандемией и тех, кто больше сделал для страны, для партии».



В понедельник «Единая Россия» представила пакет социальных инициатив, направленных на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан. Представители волонтерских центров партии озвучили их на первом Социальном онлайн-форуме, в котором принял участие президент Владимир Путин.

Обращаясь к участникам форума, он отметил, что для «Единой России» как самой массовой партии волонтерство, повседневная работа в эти месяцы рядом с людьми – это возможность оценить, кто и чего стоит. «Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной», – сказал глава государства.