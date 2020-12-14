Подписаны первые соглашения о защите и поощрении капиталовложений

Минэкономразвития России подписало первые девять соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщили в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

«Подписаны первые девять соглашений в рамках закона «О защите и поощрении капиталовложений», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что первые девять СЗПК подписаны с общим объемом инвестиций 135,7 млрд рублей, передает ТАСС.

Соглашения заключены с компаниями «Технолизинг» (входит в группу ЕСН), «Апатит» (ГК «Фосагро»), «Тепличный комплекс «Зеленая линия» (входит в группу компаний «Магнит»), ООО «Румелко – Агро», «Мираторг» (два проекта), «Вайлдберриз», «Сокольский ЦБК» (ГК «Сегежа»), «Р-Опра». В рамках реализации соглашений будет создано порядка 6,4 тыс. рабочих мест.

В апреле Путин подписал федеральный закон о защите и поощрении капиталовложений, который должен создать благоприятные условия для инвесторов и предусмотреть реализацию новых инвестпроектов с заключением соответствующих соглашений. В законе прописано, что компания, заключившая соглашение, получает гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период в зависимости от отрасли и объема инвестиций. Также механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.