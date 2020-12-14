Стало известно о повторной госпитализации Поветкина из-за COVID

Российский боксер Александр Поветкин повторно попал в больницу после заражения коронавирусом, сообщил промоутер Андрей Рябинский.

Рябинский сообщил, что Поветкину «пришлось повторно ложиться в больницу на обследование», однако недавно «он был выписан и теперь приступает к тренировкам», передает ТАСС.

«Увеличивать нагрузки будем поэтапно, под контролем врачей. Бокс – это серьезная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю», – добавил промоутер.

Напомним, бой Поветкин – Уайт был перенесен после обнаружения коронавируса у россиянина. Он должен был состояться к конце января.

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