Путин поручил актуализировать перечень загрязняющих веществ

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с научным сообществом актуализировать перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования.

«Правительству РФ обеспечить (...) проработку с привлечением научного сообщества и актуализацию перечней загрязняющих веществ для атмосферного воздуха, в том числе включение в них взвешенных частиц, в отношении которых применяются меры государственного регулирования», – говорится в перечне поручений главы государства по результатам проверки исполнения законодательства в сфере экологии в крупных промышленных центрах, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поручил обеспечить стандартизацию требований к измерениям выбросов загрязняющих веществ, автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов и их размещению, а также стимулирование установки этого оборудования преимущественно отечественного производства на объектах негативного воздействия на окружающую среду первой категории.

Также правительству поручено завершить до 1 марта 2021 года формирование системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Кроме того, президент поручил Генеральной прокуратуре России проверить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В октябре Путин поручил создать федеральный проект по экологическому воспитанию и просвещению.