В Новороссийске найдено тело вероятного убийцы девушки в Армавире

Тело мужчины обнаружили на берегу моря в Новороссийске, предположительно, это может быть Акшин Гусейнов, подозреваемый в убийстве девушки и ее девятилетнего брата в Армавире.

По данным Telegram-канала Life Shot, тело обнаружили местные жители и вызвали полицию. Однако личность погибшего пока не установлена. Подтверждения того, что это Гусейнов, пока нет.

В СУ СК по Краснодарскому краю утром в понедельник заявили, что подозреваемый в убийстве не найден, передает РИА «Новости». Для розыска мужчины на территории всего Краснодарского края, в том числе в прибрежной зоне и акватории Черного моря, привлечены силы полиции, правоохранители используют спецтехнику, квадрокоптеры.



Ранее СК сообщил, что 26-летнюю девушку убил в ходе конфликта на почве ревности ее 32-летний сожитель. Убийство произошло на съемной квартире в одном из многоквартирных домов в Армавире. После этого подозреваемый направился в станицу Новоалексеевскую, где убил девятилетнего брата погибшей. Затем злоумышленник оставил свою машину недалеко от моря в поселке Джубга Туапсинского района и скрылся. Позже он опубликовал в Сети видео с признанием в убийстве.

По факту двух преступлений ведомство возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство с особой жестокостью»).