Мишустин поддержал установление планки колебаний цен на продукты в 10%

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социальные продукты в 10% вместо 30%.

«Вы только что говорили, уважаемые коллеги, о мерах, которые предусмотрены законом – при росте цен на треть за 30 дней мы действительно можем устанавливать регулируемые цены в регионах и конкретно на социально значимые товары. Такое право у нас действительно есть», – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает РИА «Новости».

«И что очень важно, то, что вы предложили, снизить эту планку до 10%, то есть когда уже 10% по необоснованному росту цен происходит, это показатель того, что ведомству необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры», – добавил премьер.

Глава министерства Максим Решетников в ходе совещания заявил, что Минэкономразвития России предложило правительству установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в 10% вместо текущих 30%.

«Сейчас действует постановление правительства № 530, принятое еще в 2008 году, которое позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов. При этом планка колебаний цен установлена в 30%. Понятно, что когда ее устанавливали на законодательном уровне в 2008 году – этого было достаточно. Сейчас очевидно, этого недостаточно», – отметил он.

По его словам, «планку предлагается серьезно снизить». «Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку и параллельно с этим, как только такое право будет, установить планку в размере 10% колебаний за месяц без учета сезонных колебаний цен», – добавил Решетников.

В свою очередь Мишустин подчеркнул, что «важно, чтобы меры были не ситуативными, а системными». «Отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях – от производства до торговых сетей. Главное, что своевременность принятия этих мер должна у нас быть не тогда, когда продукты у нас подорожали, и в этом смысле мы должны сделать все для создания такой системы реагирования», – заключил премьер.

В среду, 9 декабря, президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, а правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен.

Позже сообщалось, что бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в росте цен на продукты нет ничего удивительного, так как в России высокая процентная ставка по кредитам для аграриев.