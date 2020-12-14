Дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе отдали на пересмотр Путин поддержал идею продления скидок на оплату пошлин через госуслуги В Кремле отреагировали на смерть автора шпионских романов 14 декабря 2020, 14:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «весьма печальным событием» смерть британского писателя Джона ле Карре, добавив, что ему неизвестно, читал ли его произведения Владимир Путин. «Мне, честно говоря, неизвестно, читал ли что-то из этого автора президент Путин. Что касается реакции, мы, конечно, о нем знаем. Конечно, это весьма печальное событие, автор был известный, достаточно популярный в свое время. Но вы знаете, что у нас своя повестка дня. На этих выходных, мы, к сожалению, потеряли Валентина Гафта, голос Кремля (Евгения) Хорошевцева. Здесь мы все глубоко соболезнуем и глубоко сожалеем. Эти новости гораздо более отдаются в наших сердцах», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, читал ли президент книги этого автора и будет ли реакция в связи с его кончиной. Британский писатель, автор шпионских детективов Джон ле Карре скончался 12 декабря в возрасте 89 лет.

