Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису «Дом с маяком»

Мосгорсуд отменил решение о штрафе в 200 тыс. рублей и прекратил производство по делу детского хосписа «Дом с маяком» о нарушениях правил оборота наркотических средств, сообщили в суде.

«Судья Московского городского суда, рассмотрев протест прокурора на данное постановление, вынесла решение, которым прекратила производство по делу в виду малозначительности правонарушения», – сообщил источник РИА «Новости».

В четверг благотворительное учреждение «Дом с маяком» было оштрафовано Зюзинским районным судом на 200 тыс. рублей по статье об административных правонарушениях.

Директор хосписа Лида Мониава рассказала, что изначально на хоспис пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого числа наркотических лекарств. Московская прокуратура опротестовала штраф.