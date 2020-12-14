ДНР начала разработку доктрины «Русский Донбасс»

В Донецкой народной республике началась разработка доктрины «Русский Донбасс», которая должна стать «платформой идеологического устройства республики», заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В 2014 году мы знали, за что боремся и против чего. Сейчас мы действительно думаем о будущем как минимум на поколение вперед. <...> Нужно дать четкие определения понятиям, объяснить научно нашу общую позицию», – цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

По его словам, для этого нужна доктрина «Русский Донбасс», которая отразила бы основные аспекты культурно-исторического развития региона, мировоззренческую систему населения, менталитет, формирование идеи государственности республики.

Пушилин уточнил, что документ «Русский Донбасс» должен стать «платформой идеологического устройства республики». Отмечается, что документ станет «рычагом для интеграции региона в российское культурное и экономическое пространство».

Напомним, 2 декабря по инициативе России в Совете Безопасности ООН прошло заседание по «формуле Аррии», посвященное Минским соглашениям по Донбассу. На нее были приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

При этом Украина заявила о том, что будет бойкотировать встречу. «Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны – участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез», – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отказ Франции и Германии от участия в неформальной встрече СБ ООН стал поводом для сомнений в целесообразности новых «нормандских» саммитов со стороны постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.