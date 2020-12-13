Назван простой способ избавиться от похмелья

При недомогании после употребления алкоголя стоит выпить воды с лимоном, брусникой или клюквой, сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап.

«Специальных лекарственных препаратов для этого не существует. Существует только при тяжелом алкогольном отравлении так называемая антидотная детоксикация, когда человек находится в специальном токсикологическом отделении, и врачи-токсикологи ему вводят специальные препараты, которые поддерживают его витальные функции и способствуют выведению алкоголя из крови», – цитирует «Говорит Москва» нарколога.

Сиволап порекомендовал любителям спиртного внимательно относиться к самочувствию. Он отметил, что за похмельным недомоганием могут скрываться тяжелые сердечно-сосудистые патологии. По его словам, если у человека есть тяжелое состояние наутро после употребления спиртного, то ему в любом случае может потребоваться помощь врача.

«Потому что за похмельным состоянием может скрываться очень многое, например, безболевой инфаркт миокарда или высокое давление. (…). Если человек просто перепил и ему нехорошо, самый лучший способ выхода из ситуации – спокойно, нормально, спонтанно протрезветь. Если человек находится в тяжелом опьянении, из него не выходит, если с ним не получается нормальный диалог, то, возможно, там есть опасность для его жизненного состояния», – отметил Сиволап.

Нарколог подчеркнул, что если после выпитого алкоголя у человека отмечается высокий уровень давления, то стоит вызвать врача.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы не будут вводить ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники. Как показывает мировой опыт, это может спровоцировать повальное пьянство.