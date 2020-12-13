При столкновении иномарки и грузовика погибли три человека под Кировом Полицейские нашли наркотики у десятилетней девочки в Москве Самодельную бомбу нашли в петербургском магазине 13 декабря 2020, 14:53 Текст: Абдулла Шакиров

В Санкт-Петербурге в магазине одежды сотрудница нашла самодельное взрывное устройство, рассказал источник в силовых структурах города. «В субботу в правоохранительные органы обратилась сотрудница магазина одежды, сообщившая о найденном в магазине подозрительном предмете», – передает сообщение источника РИА «Новости». Уточняется, что взрывное устройство представляло собой горючую жидкость, воспламенитель и батарейки, помещенные в коробку из-под сока. Напомним, в ноябре в московском регионе были предотвращены теракты, которые готовила ячейка террористической организации «Исламское государство*». По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

