Болтон усомнился в способности Трампа снова баллотироваться в президенты США

Действующий глава американского государства Дональд Трамп вряд ли будет баллотироваться в президенты США в 2024 году, заявил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Болтон полагает, что политика в США основана на фактах, а общественное мнение склонно меняться, Трамп же «нарушает базовый принцип консерватизма». Как заявил Болтон, «участие в политике продиктовано принципами ее деятельности, а не личностями и уж тем более не культом личности». Он считает, что нужно «двигаться вперед», и предположил, что Трамп «воображает себя следующим Гровером Кливлендом». Болтон заявил: «Я не думаю, что ему это удастся», – передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, СМИ сообщали, что Трамп в день инаугурации Джозефа Байдена, который уже объявил себя избранным президентом, 20 января 2021 года может заявить о намерении баллотироваться в 2024 году на пост президента США. При этом Трамп не стал признавать результаты выборов 2020 года.

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