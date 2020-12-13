Греция сохранила ограничения на въезд для россиян

До 7 января в Грецию разрешен въезд не более 500 россиян в неделю, у них должны быть отрицательные тесты на коронавирус, сообщили греческие власти.

В совместном межминистерском решении указывается, что решение продлено на тех же условиях, что и предыдущее, передает ТАСС.